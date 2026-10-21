Глава пограничной безопасности Великобритании Данкан Кеппс предупредил о риске массовой гибели мигрантов, пересекающих Ла-Манш на малых лодках. Во время слушаний в Комитете по внутренним делам британского парламента он заявил, что наибольшую обеспокоенность вызывают увеличение размеров судов и числа людей на борту.

Как сообщает The National, в этом году на одной лодке, которую описали как «мега-надувную лодку», заметили рекордные 230 мигрантов. По словам Кеппса, массовый инцидент с жертвами в проливе — лишь вопрос времени.

Маршруты через Нормандию

Кеппс пояснил, что контрабандисты адаптируют тактику в ответ на действия британских и французских властей, направленные на ограничение поставок лодок. По его словам, они перемещаются на юг — из районов Дюнкерка и Кале в Нормандию — чтобы избегать перехвата при перевозке лодок к пляжам, откуда осуществляется отплытие.

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Он назвал закрытие этого маршрута одной из главных задач на ближайшие два-три месяца в сотрудничестве с французскими партнёрами. Длина такого перехода составляет почти 60 морских миль, а попытки пересечь пролив зимой, по оценке Кеппса, могут привести к гибели людей.

Меньше прибытий, но выше риски

По данным издания, действия британских и французских властей сократили число прибытий мигрантов до самого низкого уровня с 2020 года; показатель может снизиться до уровня 2019 года. В то же время опасность для лиц, ищущих убежища, растёт из-за переполненных лодок.

Кеппс также сообщил, что на севере Франции сейчас находятся около 3 800 мигрантов, преимущественно в лагере возле Дюнкерка. Это примерно вдвое больше, чем около двух лет назад. Великобритания и Франция заключили трёхлетнее соглашение стоимостью 660 млн фунтов стерлингов для предотвращения пересечений Ла-Манша на малых лодках, которое связывают с сокращением числа таких прибытий.

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