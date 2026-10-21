据Politico Europe报道，周三上午，在法国斯特拉斯堡，代表欧洲检察院行事的官员搜查了欧洲议会极右翼组织Patriots工作人员的办公室。此次调查行动是对前议会党团Identity and Democracy可能不当使用资金的调查的一部分。

对ID资金的调查

欧洲议会财务部门于2025年得出结论，Identity and Democracy在2019年至2024年间不当支出了430万欧元。这涉及不规范的捐款以及招标过程中的违规行为。欧洲检察院根据欧洲议会的报告立案，该机构负责调查危害欧盟预算的犯罪。

据两名匿名接受采访的官员称，搜查在该党团秘书处的办公室进行。法国国民联盟在欧洲议会的负责人让-保罗·加罗表示，调查行动针对的是前Identity and Democracy党团工作人员的办公室。

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Patriots的立场

Identity and Democracy于2024年不复存在。此后，其许多工作人员转入Patriots，来自法国国民联盟、奥地利自由党、匈牙利青民盟、西班牙Vox、比利时弗拉芒利益党和捷克ANO 2011的议员也转入该组织。

Patriots表示，该组织不是Identity and Democracy的法律继承者，也未参与当前调查。欧洲检察院正在核查ID是否向多个欧盟国家的地区组织进行了不规范捐款，以及其与对该党团友好的公司签订合同时是否违反了招标规则。

此外，欧洲议会财务部门于2025年要求Patriots返还276,967欧元欧盟资金。该部门评估认为，该组织因类似的招标程序违规行为，在2024年下半年不当使用了这笔资金。欧洲议会发言人表示，该机构正在与主管部门合作。

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