匈牙利能源集团MOL已就收购俄罗斯在塞尔维亚能源公司NIS中的股份达成协议。塞尔维亚第一副总理西尼沙·马利宣布了该协议的达成。

俄方——“俄罗斯天然气工业股份公司石油”和“俄罗斯天然气工业股份公司”——共持有该公司56.1%的股份。MOL计划收购的正是这部分股份。

“合同已经签署。作为国家，我们也已与匈牙利方面拟定了股东协议。现在只需获得相关反垄断委员会的批准即可，”马利表示。

预计该交易将在近期完成。

塞尔维亚政府在NIS中的持股比例也将从30%增至35%。塞尔维亚当局已与匈牙利合作伙伴签署了相应的书面协议。

NIS作为塞尔维亚潘切沃唯一一家炼油厂的运营商，于2025年1月被列入美国制裁名单。当时，美国要求“俄罗斯天然气工业石油公司”和“俄罗斯天然气工业公司”退出该公司的股东行列。

制裁于2025年10月生效。美国财政部曾多次颁发特别许可证，允许与NIS进行特定交易以及就其出售事宜进行谈判。最后一份此类许可证将于10月30日到期。

来源：Politica。

在俄罗斯袭击“友谊”输油管道后，MOL接收了乌克兰原油。

需要指出的是，匈牙利已禁止负责对“友谊”输油管道实施打击的乌克兰武装部队指挥官入境。

此外，奥尔班还威胁称，若对“友谊”输油管道发动袭击，泽连斯基将面临“后果”。

关注我们在