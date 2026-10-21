Венгерская компания MOL выкупит российскую долю в сербской компании NIS

Венгерский энергетический концерн MOL договорился о приобретении российской доли в сербской энергетической компании NIS. О заключении соглашения сообщил первый вице-премьер-министр Сербии Синиша Мали.

Российской стороне — «Газпром нефти» и «Газпрому» — принадлежит в общей сложности 56,1% компании. Именно эту долю планирует приобрести MOL.

Контракт подписан. Мы как государство также подготовили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить согласие компетентных антимонопольных комиссий, — отметил Мали.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Доля правительства Сербии в NIS также увеличится — с 30% до 35%. Соответствующее письменное соглашение сербские власти уже заключили с венгерскими партнерами.

NIS, оператор единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии в Панчево, попала под санкции США в январе 2025 года. Тогда от «Газпром нефти» и «Газпрома» требовали выйти из состава акционеров компании.

Санкции вступили в силу в октябре 2025 года. Министерство финансов США неоднократно выдавало специальные лицензии, разрешавшие отдельные операции с NIS и переговоры о её продаже. Срок действия последней такой лицензии истекает 30 октября.

Источник: Politica.

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