В Эстонии многолетний член Центристской партии Энн Ээсмаа заявил, что вступит в оппозиционную партию Isamaa и будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу в марте следующего года. Об этом сообщает ERR News.

Переход в Isamaa

Ээсмаа был членом Центристской партии более 20 лет — с 2003 по 2024 год. Он также работал теле- и радиожурналистом.

В пресс-релизе Isamaa Ээсмаа отметил, что на протяжении карьеры в журналистике и политике был командным игроком. Он назвал команду Isamaa сильной в сферах экономики, культуры, национальной обороны и других направлениях и заявил о готовности присоединиться к ее работе.

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Участие в выборах

По словам Ээсмаа, на предстоящих выборах он вместе с председателем Isamaa Урмасом Рейнсалу и другими представителями партии будет выступать за защиту Эстонии, четкое представление ее голоса на международной арене, а также сохранение и уважение к эстонскому языку и культуре.

Рейнсалу приветствовал решение Ээсмаа. Он сообщил, что работал с ним в разных ролях, в частности когда был министром иностранных дел, а Ээсмаа был заместителем председателя Комитета по иностранным делам.

ERR отмечает, что в последние месяцы несколько депутатов в Эстонии сменили партийную принадлежность, поскольку приближаются выборы и начинается активная фаза кампании.

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