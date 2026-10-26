Енн Еесмаа заявив про вступ до Isamaa та участь у виборах — ERR News

В Естонії багаторічний член Центристської партії Енн Еесмаа заявив, що вступить до опозиційної партії Isamaa та балотуватиметься на виборах до Рійґікоґу наступного березня. Про це повідомляє ERR News.

Перехід до Isamaa

Еесмаа був членом Центристської партії понад 20 років — із 2003 до 2024 року. Він також працював теле- і радіожурналістом.

У пресрелізі Isamaa Еесмаа зазначив, що протягом кар’єри в журналістиці й політиці був командним гравцем. Він назвав команду Isamaa сильною у сферах економіки, культури, національної оборони та інших напрямах і заявив про готовність долучитися до її роботи.

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Участь у виборах

За словами Еесмаа, на майбутніх виборах він разом із головою Isamaa Урмасом Рейнсалу та іншими представниками партії виступатиме за захист Естонії, чітке представлення її голосу на міжнародній арені, а також збереження і повагу до естонської мови та культури.

Рейнсалу привітав рішення Еесмаа. Він повідомив, що працював із ним у різних ролях, зокрема коли був міністром закордонних справ, а Еесмаа був заступником голови комітету із закордонних справ.

ERR зазначає, що останніми місяцями кілька депутатів в Естонії змінили партійну належність, оскільки наближаються вибори та починається активна фаза кампанії.

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