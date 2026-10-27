Рейтинг президента Трампа зріс до 32% перед виборами до Конгресу — Jerusalem Post

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа підвищився до 32% — на один відсотковий пункт порівняно з рекордно низьким показником попереднього тижня. Такі результати п’ятиденного опитування Reuters/Ipsos, завершеного в понеділок, наводить Jerusalem Post. Голосування 3 листопада має визначити, яка партія контролюватиме Палату представників і Сенат США.

Демократи попереду в опитуванні

Серед зареєстрованих виборців 47% заявили, що на виборах до Конгресу підтримали б Демократичну партію, тоді як 36% обрали б Республіканську. Ще 11% опитаних не визначилися. Після врахування відповідей виборців, які вагаються, перевага демократів становила дев’ять відсоткових пунктів: 50% проти 41%.

Водночас цей розрив звузився на один пункт у порівнянні з попереднім опитуванням Reuters/Ipsos, яке завершилося 19 жовтня. Серед респондентів, які найімовірніше візьмуть участь у голосуванні, демократи також мали перевагу в дев’ять пунктів — 53% проти 44%.

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Інфляція та настрої виборців

73% учасників опитування вважають, що вартість життя змінюється в неправильному напрямку. У матеріалі зазначено, що інфляція зросла після наказу Трампа завдати в лютому військових ударів по Ірану, що спричинило подорожчання бензину. За даними дослідження, 37% виборців назвали підхід демократів до економіки кращим, а 33% віддали перевагу республіканцям. До початку війни опитування Reuters/Ipsos показували перевагу республіканців у питанні управління економікою.

Демократичні виборці також продемонстрували вищий рівень зацікавленості у проміжних виборах: 46% прихильників партії заявили, що дуже налаштовані голосувати, проти 30% серед республіканців. В онлайн-опитуванні взяли участь 1 679 дорослих американців, зокрема 1 280 зареєстрованих виборців. Похибка становила два відсоткові пункти для всіх дорослих респондентів і три пункти для зареєстрованих виборців.

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