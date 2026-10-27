W Stanach Zjednoczonych wskaźnik poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa wzrósł do 32% — o jeden punkt procentowy w porównaniu z rekordowo niskim wynikiem z poprzedniego tygodnia. Jerusalem Post przytacza wyniki pięciodniowego sondażu Reuters/Ipsos, który zakończył się w poniedziałek. Głosowanie 3 listopada ma rozstrzygnąć, która partia będzie kontrolować Izbę Reprezentantów i Senat USA.

Demokraci prowadzą w sondażu

Wśród zarejestrowanych wyborców 47% oświadczyło, że w wyborach do Kongresu poparłoby Partię Demokratyczną, podczas gdy 36% wybrałoby Partię Republikańską. Kolejne 11% respondentów było niezdecydowanych. Po uwzględnieniu odpowiedzi niezdecydowanych wyborców przewaga demokratów wyniosła dziewięć punktów procentowych: 50% wobec 41%.

Jednocześnie różnica ta zmniejszyła się o jeden punkt w porównaniu z poprzednim sondażem Reuters/Ipsos, który zakończył się 19 października. Wśród respondentów, którzy najprawdopodobniej wezmą udział w głosowaniu, demokraci również mieli przewagę dziewięciu punktów — 53% wobec 44%.

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Inflacja i nastroje wyborców

73% uczestników sondażu uważa, że koszty życia zmieniają się w złym kierunku. W materiale zaznaczono, że inflacja wzrosła po tym, jak Trump nakazał przeprowadzenie w lutym wojskowych uderzeń na Iran, co spowodowało wzrost cen benzyny. Według badania 37% wyborców uznało podejście demokratów do gospodarki za lepsze, a 33% preferowało republikanów. Przed rozpoczęciem wojny sondaże Reuters/Ipsos wskazywały na przewagę republikanów w kwestii zarządzania gospodarką.

Wyborcy demokratów wykazali również większe zainteresowanie wyborami w połowie kadencji: 46% zwolenników partii oświadczyło, że jest bardzo zmotywowanych do głosowania, wobec 30% wśród republikanów. W internetowym sondażu uczestniczyło 1 679 dorosłych Amerykanów, w tym 1 280 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosił dwa punkty procentowe dla wszystkich dorosłych respondentów i trzy punkty dla zarejestrowanych wyborców.

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