在美国，总统唐纳德·特朗普的支持率升至32%，较前一周创纪录的低点高出1个百分点。《耶路撒冷邮报》援引周一结束的一项为期五天的路透社/益普索民调结果报道。11月3日的投票将决定哪个政党控制美国众议院和参议院。

民主党在民调中领先

在登记选民中，47%表示将在国会选举中支持民主党，而36%会选择共和党。另有11%的受访者尚未决定。在计入犹豫不决选民的回答后，民主党的领先优势为9个百分点：50%对41%。

与此同时，与10月19日结束的上一次路透社/益普索民调相比，这一差距缩小了1个百分点。在最有可能参加投票的受访者中，民主党同样以9个百分点领先——53%对44%。

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通胀与选民情绪

73%的民调参与者认为，生活成本正朝着错误的方向变化。报道指出，在特朗普于2月下令对伊朗发动军事打击后，通胀上升，导致汽油价格上涨。根据该调查，37%的选民认为民主党处理经济的方式更好，33%则更倾向于共和党。在战争开始前，路透社/益普索民调显示，共和党在经济管理问题上占优。

民主党选民对中期选举也表现出更高的兴趣：46%的该党支持者表示自己非常有投票意愿，而共和党支持者中这一比例为30%。这项在线调查共有1,679名美国成年人士参加，其中包括1,280名登记选民。所有成年受访者的误差幅度为2个百分点，登记选民的误差幅度为3个百分点。

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