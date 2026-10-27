В США рейтинг одобрения президента Дональда Трампа вырос до 32% — на один процентный пункт по сравнению с рекордно низким показателем предыдущей недели. Jerusalem Post приводит результаты пятидневного опроса Reuters/Ipsos, завершившегося в понедельник. Голосование 3 ноября должно определить, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат США.

Демократы лидируют в опросе

Среди зарегистрированных избирателей 47% заявили, что на выборах в Конгресс поддержали бы Демократическую партию, тогда как 36% выбрали бы Республиканскую. Еще 11% опрошенных не определились. После учета ответов сомневающихся избирателей преимущество демократов составило девять процентных пунктов: 50% против 41%.

В то же время этот разрыв сократился на один пункт по сравнению с предыдущим опросом Reuters/Ipsos, завершившимся 19 октября. Среди респондентов, которые с наибольшей вероятностью примут участие в голосовании, демократы также имели преимущество в девять пунктов — 53% против 44%.

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Инфляция и настроения избирателей

73% участников опроса считают, что стоимость жизни меняется в неправильном направлении. В материале отмечается, что инфляция выросла после того, как Трамп приказал нанести в феврале военные удары по Ирану, что вызвало рост цен на бензин. Согласно исследованию, 37% избирателей назвали подход демократов к экономике лучшим, а 33% отдали предпочтение республиканцам. До начала войны опросы Reuters/Ipsos показывали преимущество республиканцев в вопросе управления экономикой.

Избиратели-демократы также продемонстрировали более высокий уровень интереса к промежуточным выборам: 46% сторонников партии заявили, что очень настроены голосовать, против 30% среди республиканцев. В онлайн-опросе приняли участие 1 679 взрослых американцев, включая 1 280 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила два процентных пункта для всех взрослых респондентов и три пункта для зарегистрированных избирателей.

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