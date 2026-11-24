В финской Руке в субботу, 28 ноября, запланирован первый индивидуальный конкурс сезона Кубка мира по прыжкам на лыжах. Участники будут бороться за зачетные очки на трамплине Рукатунтури HS142.

Расписание соревнований

Пробная серия запланирована на 15:00, а основной конкурс — на 16:30. Interia Sport отмечает, что Рукатунтури является требовательным трамплином, а ветровые условия там часто играют значительную роль в прыжках.

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Польская команда

После неудачного старта сезона представители Польши попытаются улучшить результаты и включиться в борьбу за высокие позиции. Именно так их намерения описаны в анонсе соревнований.

Издание анонсирует онлайн-репортаж с пробной серии и конкурса. В программе указан индивидуальный формат соревнований, а перед основным стартом спортсмены выполнят прыжки в пробной серии.

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