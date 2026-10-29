На Кіпрі профспілки й роботодавці розійшлися щодо пенсійних фондів — Cyprus Mail

На Кіпрі профспілки та організації роботодавців мають протилежні позиції щодо накопичувальних пенсійних фондів у приватному секторі. Профспілки домагаються, щоб закон зобов’язав усі приватні компанії пропонувати такі програми працівникам, тоді як роботодавці наполягають на добровільному характері таких фондів, повідомляє Cyprus Mail.

Пошук компромісу

Питання обговорили на засіданні консультативної ради з питань праці вперше в межах цієї платформи. Міністр праці Марінос Мусіуттас заявив, що уряд намагатиметься знайти компроміс між двома сторонами.

Наразі накопичувальні фонди на Кіпрі діють на основі колективних або приватних домовленостей між роботодавцями та працівниками. Законодавство не зобов’язує компанії запроваджувати такі фонди.

За словами міністра, уряд розглядає ці фонди як необхідний механізм, що доповнює пенсії працівників, і прагне визначити, як розширити цю систему.

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Місце фондів у пенсійній реформі

Сторони також обговорили порядок виплат після виходу на пенсію — одноразово або частинами — а також можливість позичати частину накопичених коштів за визначених умов. Працівники зазвичай не можуть отримати доступ до таких заощаджень до пенсійного віку або припинення трудових відносин, хоча можуть позичити частину коштів.

Мусіуттас наголосив, що врегулювання питання не відбудеться швидко: для формування фонду та отримання від нього результату потрібно щонайменше десять років. Після досягнення домовленості між профспілками й роботодавцями уряд планує розпочати підготовку законопроєкту з урахуванням європейських стандартів.

Накопичувальні та професійні пенсійні схеми належать до другого рівня реформи. Водночас уряд продовжує розробляти зміни для нульового рівня, що стосується пенсій малозабезпечених людей, та першого рівня — механізмів Фонду соціального страхування і державних пенсій. Їх планують запровадити на початку 2027 року.

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