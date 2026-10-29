Na Cyprze związki zawodowe i organizacje pracodawców zajmują przeciwne stanowiska w sprawie funduszy oszczędnościowych w sektorze prywatnym. Związki domagają się, aby prawo zobowiązało wszystkie prywatne firmy do oferowania takich programów pracownikom, podczas gdy pracodawcy nalegają na dobrowolny charakter takich funduszy, informuje Cyprus Mail.

Poszukiwanie kompromisu

Kwestia została omówiona na posiedzeniu rady doradczej ds. pracy po raz pierwszy w ramach tej platformy. Minister pracy Marinos Mousiouttas oświadczył, że rząd będzie dążył do znalezienia kompromisu między obiema stronami.

Obecnie fundusze oszczędnościowe na Cyprze działają na podstawie zbiorowych lub prywatnych porozumień między pracodawcami a pracownikami. Ustawodawstwo nie zobowiązuje firm do tworzenia takich funduszy.

Według ministra rząd postrzega te fundusze jako niezbędny mechanizm uzupełniający emerytury pracowników i dąży do określenia sposobu rozszerzenia tego systemu.

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Miejsce funduszy w reformie emerytalnej

Strony omówiły również sposób wypłat po przejściu na emeryturę — jednorazowo lub w ratach — a także możliwość pożyczenia części zgromadzonych środków na określonych warunkach. Pracownicy zazwyczaj nie mogą uzyskać dostępu do takich oszczędności przed osiągnięciem wieku emerytalnego lub zakończeniem stosunku pracy, choć mogą pożyczyć część środków.

Mousiouttas podkreślił, że uregulowanie tej kwestii nie nastąpi szybko: na utworzenie funduszu i uzyskanie z niego rezultatów potrzeba co najmniej dziesięciu lat. Po osiągnięciu porozumienia między związkami zawodowymi a pracodawcami rząd planuje rozpocząć przygotowanie projektu ustawy z uwzględnieniem europejskich standardów.

Programy oszczędnościowe i pracownicze programy emerytalne należą do drugiego filaru reformy. Jednocześnie rząd nadal opracowuje zmiany dla filaru zerowego, dotyczącego emerytur osób o niskich dochodach, oraz pierwszego filaru — mechanizmów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytur państwowych. Ich wdrożenie zaplanowano na początek 2027 roku.

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