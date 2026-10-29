在塞浦路斯，工会与雇主组织在私营部门储蓄养老金基金问题上持相反立场。工会要求法律强制所有私营公司向员工提供此类计划，而雇主则坚持此类基金应保持自愿性质，Cyprus Mail报道。

寻求妥协

该问题首次在劳工咨询委员会会议上通过这一平台进行讨论。劳工部长马里诺斯·穆西乌塔斯表示，政府将努力在双方之间寻求妥协。

目前，塞浦路斯的储蓄基金依据雇主与雇员之间的集体或私人协议运作。法律并未要求企业设立此类基金。

部长表示，政府将这些基金视为补充劳动者养老金的必要机制，并希望确定如何扩大这一体系。

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基金在养老金改革中的作用

双方还讨论了退休后的支付方式——一次性支付或分期支付——以及在特定条件下借用部分累积资金的可能性。劳动者通常无法在达到退休年龄或终止劳动关系前使用此类储蓄，但可以借用部分资金。

穆西乌塔斯强调，这一问题不会很快得到解决：建立基金并从中获得成效至少需要十年时间。在工会和雇主达成协议后，政府计划开始起草一项考虑欧洲标准的法案。

储蓄养老金计划和职业养老金计划属于改革的第二支柱。与此同时，政府继续制定针对零支柱的改革，该支柱涉及低收入人群的养老金，以及第一支柱——社会保险基金和国家养老金的机制。相关措施计划于2027年初实施。

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