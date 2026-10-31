在波兰，在新标准生效前提供居家照护服务的照护人员，必须在2026年11月5日前完成急救培训。该要求适用于由市镇在社会援助体系内指定的服务。Interia对此进行了报道。

新的照护标准

8月，该国有关在居住地提供照护服务标准的家庭、劳动和社会政策部条例生效。该文件规定了老年人和无法独立照料自己的人应获得何种支持，并对这类服务设立了质量控制。

照护人员的职责包括协助穿衣、准备食物、清洁、购物、就医、康复，以及在机构办理事务。标准还涵盖卫生照护，包括协助洗澡和如厕，以及预防压疮。

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照护人员可以协助服药，测量血压、血糖和血氧饱和度，并进行简单包扎，前提是这些行为不需要专门的医学知识或资格。该文件还规定维护受照护者的社会联系，包括散步、交谈，以及协助使用书籍、图书馆和文化机构。

培训适用于哪些人

社会援助中心、社会服务中心及其他受市镇委托组织照护服务的机构必须遵守这些标准。由家庭自行雇用和支付费用的私人照护人员并非自动必须接受急救培训，11月5日的截止日期也不适用于他们。

规定还要求，照护人员必须成年，不得是受照护者的家庭成员，并提交一份证明其具备从事此类工作的身心能力的声明。对于在新标准实施前已经提供服务的人员，提交该声明的截止日期已于2026年9月5日届满。据该媒体报道，当照护服务由当地社会援助中心组织时，培训费用通常由服务组织者承担。

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