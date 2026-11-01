火灾摧毁了巴伐利亚的希特勒“鹰巢”——《卫报》

在巴伐利亚州，一场火灾摧毁了凯尔施泰因豪斯（Kehlsteinhaus），即被称为“鹰巢”的建筑——这是一座位于贝希特斯加登附近凯尔施泰因山上的山间宾馆，建于纳粹独裁时期。火灾于10月23日发生。尽管200名消防员连夜扑救，这座曾是旅游景点和纪念场所的建筑如今只剩下焦黑的废墟。该场所已被无限期关闭。

当地政府认为，这场火灾可能是有人蓄意造成的。起火当天，凯尔施泰因豪斯不对游客开放，因此无人受伤。该建筑归巴伐利亚州所有，每年接待超过30万名游客，《卫报》报道。

凯尔施泰因豪斯的未来

巴伐利亚州文化部长马库斯·布卢梅表示，将有一个由遗产保护、建筑和大屠杀记忆文化领域专家组成的委员会参与决定凯尔施泰因豪斯的未来。他表示，鉴于该建筑与纳粹政权及其罪行之间不可分割的联系，任何重建都必须考虑历史责任。

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凯尔施泰因豪斯于1938年完工。作为纳粹政权的一个重点项目，3800名工人耗时一年多建成了它。一条穿过五条隧道的盘山路通往建筑，游客则通过一部嵌入岩石、饰有黄铜装饰的电梯抵达入口。

关于重建的讨论

纳粹时期历史学家费利克斯·博尔反对重建凯尔施泰因豪斯。他认为，应尽可能妥善保护该建筑的遗存，并用其来说明这一地点的历史，而不是恢复纳粹宣传的布景。

上萨尔茨堡文献中心主任斯文·凯勒认为，简单复原纳粹建筑并不合适，但也不应只将该场所保留为废墟。他提议将幸存的物质遗存与新的教育信息结合起来，展示该地点历史的不同阶段，包括自20世纪50年代以来的旅游用途以及当前火灾造成的后果。

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