11月25日，美国宣布了一系列新的进口关税措施，这些措施将影响中国、欧盟以及另外12个贸易伙伴。其中，对中国和越南的关税税率最高。

美国的新一轮进口关税将波及该国的一系列最大贸易伙伴。

对中国征收的关税税率最高，可达40%。对越南的关税税率可能达到35%，而对其他国家的税率则为20%或25%。

预计新关税最早将于明年生效。

关税是对进口商品征收的税款。通常按商品价值的百分比计算，由从国外进口商品的公司向政府缴纳。

与此同时，由于美国总统唐纳德·特朗普同意的关税上限，部分税率实际上会更低。不同国家也将适用不同的进口征税条件。

新关税可能涉及以下国家和贸易伙伴：

中国；

欧盟；

新加坡；

瑞士；

印度尼西亚；

马来西亚；

柬埔寨；

泰国；

韩国；

越南；

台湾；

孟加拉国；

日本；

印度。

美国贸易代表贾米森·格里尔解释称，新的关税措施旨在为美国制造商和工人创造更有利的条件。

他表示，最近实施的关税措施将“为美国工人创造公平的竞争环境，并为全球经济开辟一条更加可持续的发展道路”。

与此同时，经济学家警告称，征收关税可能会加剧通货膨胀，并导致消费者面临物价上涨。如果企业将额外成本转嫁给消费者，这种情况就会发生。此外，关税限制可能会对国际贸易产生负面影响。

欧盟委员会已对美国的新关税表示反对，并表示将调查其实施原因。布鲁塞尔方面强调，关税水平不得超过此前商定的15%上限。

BBC报道了这一消息。

此前，美国众议院民主党领袖表示，如果该党在中期选举中获胜，将推动一项法案，旨在废除唐纳德·特朗普实施的关税并结束与伊朗的冲突。

在美国，2025年及2026年初实施的关税，截至2026年2月，使67类消费品样本的通胀率增加了2.9个百分点。 纽约联邦储备银行的研究报告指出，若没有这些关税，该期间内所调查商品的价格本应下降近1%。

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