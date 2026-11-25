25 ноября Соединенные Штаты объявили о введении новой серии импортных пошлин, которые затронут Китай, Европейский Союз и еще 12 торговых партнеров. Самые высокие ставки предусмотрены для Китая и Вьетнама.

Новые налоги на импорт в США затронут ряд крупнейших торговых партнеров страны.

Самые высокие тарифные ставки предусмотрены для Китая — до 40%. Для Вьетнама они могут достигать 35%, тогда как для других стран составят 20% или 25%.

Ожидается, что новые пошлины вступят в силу не раньше следующего года.

Тарифы — это налоги на импортные товары. Обычно их рассчитывают как процент от стоимости продукции, а уплачивают правительству компании, ввозящие товары из-за рубежа.

В то же время некоторые ставки фактически будут ниже из-за ограничений тарифов, на которые согласился президент США Дональд Трамп. Отдельные страны также будут иметь разные условия налогообложения импорта.

Новые тарифы могут затронуть следующие страны и торговых партнеров:

Китая;

Европейского Союза;

Сингапура;

Швейцарии;

Индонезии;

Малайзии;

Камбоджи;

Таиланда;

Южной Кореи;

Вьетнама;

Тайване;

Бангладеш;

Японии;

Индии.

Торговый представитель США Джеймисон Грир пояснил, что новые тарифные меры должны создать более благоприятные условия для американских производителей и работников.

По его словам, введенные тарифы «выровняют условия для американских работников и проложат новый, более устойчивый курс для мировой экономики».

В то же время экономисты предупреждают, что введение пошлин может усилить инфляцию и привести к росту цен для потребителей. Это произойдет, если компании будут перекладывать дополнительные расходы на покупателей. Кроме того, тарифные ограничения могут негативно повлиять на международную торговлю.

Европейская комиссия уже выступила против новых тарифов США и заявила о намерении выяснить причины их введения. В Брюсселе подчеркнули, что тарифы ограничены ранее согласованным уровнем в 15%.

Об этом сообщает BBC.

Ранее лидер демократов в Палате представителей США заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах она будет продвигать законопроект об отмене тарифов Дональда Трампа и прекращении войны с Ираном.

В США тарифы, введенные в 2025 году и в начале 2026-го, добавили 2,9 процентных пункта к инфляции в выборке из 67 категорий потребительских товаров по состоянию на февраль 2026 года. Без этих пошлин цены на исследуемые товары за этот период снизились бы почти на 1%, говорится в исследовании Федерального резервного банка Нью-Йорка.

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