Европейская комиссия наложила штрафы на общую сумму 471,9 млн евро на трех крупнейших в мире производителей ароматизаторов — швейцарские концерны Firmenich и Givaudan, а также американскую компанию IFF — за участие в картельном сговоре на протяжении более четырёх лет.

Компании обменивались коммерчески конфиденциальной информацией, в частности о ценообразовании и сделках с потребительским гигантом Unilever, а Givaudan и IFF также делились данными о более широких направлениях своей деятельности в сфере ароматизаторов.

Наибольший штраф получила Givaudan — около 252,4 млн евро, для Firmenich сумма штрафа составляет около 137,7 млн евро, а для IFF — примерно 82 млн евро. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера отметила, что такой сговор, вероятно, нанес ущерб и привел к росту затрат для производителей косметики, моющих средств и товаров для уборки, которые используют эти ингредиенты.

Источник: Европейская правда.

Европейская комиссия наложила штраф на общую сумму 1,07 млрд евро на банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG. Их поймали на валютном картельном сговоре со спотовыми операциями.

Напомним, Европейская комиссия оштрафовала американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства в деле, связанном с операционной системой Android.

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