Komisja Europejska nałożyła grzywny w łącznej wysokości 471,9 mln euro na trzech największych na świecie producentów substancji zapachowych — szwajcarskie koncerny Firmenich i Givaudan oraz amerykańską firmę IFF — za udział w zmowie kartelowej trwającej ponad cztery lata.

Firmy wymieniały się poufnymi informacjami handlowymi, w szczególności dotyczącymi ustalania cen i umów z gigantem konsumenckim Unilever, a Givaudan i IFF dzieliły się również danymi na temat szerszych obszarów swojej działalności w branży substancji zapachowych.

Najwyższą grzywnę otrzymała firma Givaudan – około 252,4 mln euro, w przypadku Firmenich kwota grzywny wynosi około 137,7 mln euro, a w przypadku IFF – około 82 mln euro. Europejska komisarz ds. konkurencji Thérèse Ribera zaznaczyła, że taki zmowa prawdopodobnie wyrządziła szkodę i doprowadziła do wzrostu kosztów dla producentów kosmetyków, środków myjących i środków czyszczących, którzy wykorzystują te składniki.

Źródło: Europejska Prawda.

Komisja Europejska nałożyła grzywnę w łącznej wysokości 1,07 mld euro na banki Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan i MUFG. Zostały one przyłapane na kartelowym zmowie walutowej dotyczącej transakcji spotowych.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska nałożyła na amerykańską korporację Google grzywnę w wysokości 4,3 mld euro za naruszenie przepisów antymonopolowych w sprawie związanej z systemem operacyjnym Android.

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