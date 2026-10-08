Тарифи додали 2,9 відсоткового пункту до інфляції у 67 категоріях товарів у США — CNBC

У США тарифи, запроваджені у 2025 році та на початку 2026-го, додали 2,9 відсоткового пункту до інфляції у вибірці з 67 категорій споживчих товарів станом на лютий 2026 року. Без цих мит ціни на досліджувані товари за цей період знизилися б майже на 1%, ідеться у дослідженні Федерального резервного банку Нью-Йорка, про яке повідомляє CNBC.

Вплив мит на ціни

Автори дослідження підрахували, що підвищення середньої тарифної ставки на один відсотковий пункт приблизно через рік збільшувало ціни на споживчі товари орієнтовно на чверть відсотка. Річне зростання цін у відстежуваних категоріях досягло піку на початку 2026 року.

Близько двох третин пов’язаного з тарифами подорожчання, за оцінкою дослідників, припало безпосередньо на мита. Решта була наслідком непрямого впливу, зокрема зростання витрат американських компаній, які використовують імпортні деталі та матеріали. Автори роботи Мері Аміті, Себастьян Гайзе та Девід Вайнстін зазначили, що тарифи мають більший і триваліший вплив на споживчі ціни, ніж це показує лише прямий ефект мит.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни можуть залишатися вищими

За прогнозом дослідників, споживачі й надалі платитимуть підвищені ціни у 2027 році через наслідки тарифної політики. Водночас команда Федерального резервного банку Нью-Йорка оцінила, що приблизно 26% торішнього підвищення тарифів було перенесено у вищі ціни.

У лютому Верховний суд США скасував значну частину тарифів президента Дональда Трампа, що призвело до багатомільярдних відшкодувань для роздрібних продавців. Білий дім заявив про намір продовжувати застосовувати мита за альтернативними механізмами. За даними CNBC, імпорт із багатьох країн нині часто обкладається митом на рівні близько 10%, що в багатьох випадках нижче за ставки попереднього раунду.

Читай нас у