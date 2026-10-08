США відсторонили Microsoft і Adobe від програми для грін-карток — CNBC

Міністерство праці США призупинило участь Microsoft і Adobe у програмі постійної трудової сертифікації, яка пов’язана з оформленням грін-карток. Відомство також не прийматиме та не розглядатиме нові заявки за цією програмою від Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro та HCL, повідомляє CNBC.

Підстави для рішення

Міністр праці США Кіт Сондерлінг заявив, що Microsoft і Adobe відсторонили від програми через «численні активні федеральні розслідування». Подробиць цих розслідувань у матеріалі CNBC не наведено.

Рішення ухвалили на тлі посилення уваги адміністрації президента Дональда Трампа до імміграційних програм і практики найму іноземних працівників напередодні проміжних виборів у листопаді.

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Заява міністра праці

За словами Сондерлінга, від 2009 року перелічені компанії разом подали запити майже на 3 млн іноземних працівників. Вони отримали понад 230 тисяч схвалень віз H-1B і понад 100 тисяч постійних трудових сертифікацій.

«Це сотні тисяч робочих місць, які були забрані в американських працівників», — заявив міністр. CNBC звернулося по коментарі до Microsoft і Adobe.

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