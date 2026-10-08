PepsiCo знизила прогноз річного прибутку — CNBC

PepsiCo у третьому кварталі 2026 року перевершила очікування аналітиків щодо скоригованого прибутку та виручки, але знизила прогноз зростання прибутку на весь рік. Про це повідомляє CNBC.

Квартальні показники

Скоригований прибуток компанії становив $2,34 на акцію проти прогнозованих аналітиками $2,29, свідчать дані опитування LSEG. Виручка PepsiCo сягнула $25,27 млрд, тоді як ринок очікував $24,96 млрд.

Чистий прибуток, що належить компанії, у третьому кварталі становив $3,05 млрд, або $2,23 на акцію. Роком раніше цей показник дорівнював $2,6 млрд, або $1,90 на акцію. Чистий обсяг продажів збільшився на 5,6% — до $25,27 млрд.

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Органічна виручка, яка не враховує придбання, продаж активів і валютні коливання, зросла на 3,1%. Результати підтримало міжнародне зростання, тоді як бізнес PepsiCo у Північній Америці, за даними CNBC, і далі відстає від міжнародних ринків.

Оновлений прогноз

Компанія очікує, що базовий прибуток на акцію за підсумками 2026 року зросте на 2,5–3,5%. Раніше PepsiCo прогнозувала зростання на нижній межі діапазону 5–7%.

Водночас прогноз зростання чистої виручки підвищено приблизно до 6%. Це відповідає верхній межі попереднього прогнозного діапазону в 4–6%.

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