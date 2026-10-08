TSMC у Тайвані встановила рекорд місячної виручки у вересні — CNBC

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, у вересні отримала рекордну місячну виручку — 511,86 млрд нових тайванських доларів, або $16,03 млрд. Це на 54,6% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Рекордна виручка

Водночас показник вересня був на 0,6% нижчим, ніж у серпні. Компанія продовжила серію рекордних місячних доходів на тлі глобального розгортання інфраструктури для штучного інтелекту, повідомляє CNBC.

TSMC виробляє чипи на замовлення, а серед її клієнтів — Nvidia й Apple. Компанія стала одним із головних бенефіціарів стрімкого попиту на передові мікросхеми для систем штучного інтелекту.

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Технології для нових чипів

У вересні TSMC зобов’язалася використовувати установки ASML для екстремальної ультрафіолетової літографії High NA. Ця технологія є ключовою для виробництва більш передових чипів, а TSMC долучилася до Samsung Electronics серед компаній, що впроваджують це обладнання.

TSMC має оприлюднити фінансові результати за третій квартал наступного тижня.

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