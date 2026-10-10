Верховний суд США заслухав аргументи у справі щодо плану Intel — CNBC

Верховний суд США 6 жовтня заслухав усні аргументи у справі Anderson v. Intel Corp. Investment Policy Committee, що стосується інвестицій у пенсійному плані Intel формату 401(k). Як повідомляє CNBC, позов, поданий колишнім працівником Intel у 2019 році, порушує питання, чи повинні працівники, які скаржаться на низьку дохідність вкладень, наводити для суду змістовний орієнтир для порівняння.

Спір про критерій порівняння

Працівники стверджують, що відносно низька дохідність інвестицій у планах Intel свідчить про порушення фідуціарних обов’язків. Суди нижчих інстанцій не підтримали цю позицію, зазначивши, що тверджень про недостатню дохідність недостатньо без належного бенчмарка для оцінки результатів.

Під час слухань судді неодноразово використовували порівняння яблук та апельсинів, обговорюючи зіставлення різних інвестиційних фондів. Суддя Кларенс Томас зазначив, що фонд, орієнтований на вищу, але ризикованішу дохідність, не можна порівнювати з фондом, покликаним захищати від втрат. Судді Елена Каган, Семюел Аліто, Емі Коні Барретт і Ніл Горсач також порушували питання про потребу у співставному критерії оцінки.

Помічниця генерального соліситора Еймі Браун заявила, що суд міг би окреслити певні параметри поняття змістовного орієнтира. За її словами, обачність у таких питаннях стосується процесу ухвалення інвестиційних рішень, а не їхньої результативності.

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Роботодавці очікують рішення та нових правил

Юристи, які стежили за слуханнями, вважають, що запитання суддів можуть свідчити про схильність підтримати Intel і залишити чинним рішення Апеляційного суду дев’ятого округу. Остаточного рішення Верховний суд ще не ухвалив.

Роботодавці також очікують на остаточні правила Міністерства праці США щодо альтернативних активів у пенсійних планах. Закон ERISA не забороняє включати до 401(k) альтернативні інвестиції, зокрема приватний капітал і хедж-фонди. Водночас великі компанії переважно не пропонують таких інструментів; у джерелі зазначено, що вони стикаються з вищими ризиками судових позовів.

У березні Міністерство праці США запропонувало правило, яке має послабити юридичні та регуляторні бар’єри для додавання альтернативних інвестицій до пенсійних планів. Представники галузі очікують, що навіть за сприятливого для Intel рішення суду великі роботодавці впроваджуватимуть приватні фонди повільніше, ніж малі та середні компанії.

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