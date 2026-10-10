美国最高法院10月6日就 Anderson v. Intel Corp. Investment Policy Committee 一案听取口头辩论，该案涉及英特尔401(k)退休计划中的投资。CNBC报道称，这起由一名前英特尔员工于2019年提起的诉讼提出了一个问题：抱怨投资回报率低的员工是否必须向法院提供有意义的比较基准。

围绕比较标准的争议

员工认为，英特尔计划中投资的相对较低回报率表明其违反了受托责任。下级法院未支持这一立场，指出若没有用于评估业绩的适当基准，仅称回报不足并不充分。

在听证期间，大法官们多次用苹果与橙子的比较来讨论不同投资基金之间的对比。大法官克拉伦斯·托马斯指出，目标是获得更高但风险也更高回报的基金，不能与旨在防范损失的基金相比。大法官埃琳娜·卡根、塞缪尔·阿利托、艾米·科尼·巴雷特和尼尔·戈萨奇也提出了需要可比评估标准的问题。

副总检察长助理艾米·布朗表示，法院可以为“有意义的比较基准”这一概念勾勒出某些参数。她表示，此类问题中的审慎性关乎投资决策的制定过程，而非其结果。

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雇主等待裁决和新规则

关注听证会的律师认为，大法官提出的问题可能表明他们倾向于支持英特尔，并维持第九巡回上诉法院的裁决。最高法院尚未作出最终裁决。

雇主也在等待美国劳工部就退休计划中的另类资产出台最终规则。ERISA法并不禁止在401(k)中纳入另类投资，包括私募股权和对冲基金。同时，大型公司通常并不提供此类工具；消息来源指出，它们面临更高的诉讼风险。

今年3月，美国劳工部提出一项规则，旨在放宽将另类投资纳入退休计划的法律和监管障碍。业内人士预计，即使法院作出有利于英特尔的裁决，大型雇主引入私募基金的速度仍将慢于中小企业。

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