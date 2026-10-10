Верховный суд США 6 октября заслушал устные аргументы по делу Anderson v. Intel Corp. Investment Policy Committee, касающемуся инвестиций в пенсионном плане Intel формата 401(k). Как сообщает CNBC, иск, поданный бывшим сотрудником Intel в 2019 году, поднимает вопрос о том, должны ли работники, жалующиеся на низкую доходность вложений, представлять суду содержательный ориентир для сравнения.

Спор о критерии сравнения

Работники утверждают, что относительно низкая доходность инвестиций в планах Intel свидетельствует о нарушении фидуциарных обязанностей. Суды нижестоящих инстанций не поддержали эту позицию, отметив, что утверждений о недостаточной доходности недостаточно без надлежащего бенчмарка для оценки результатов.

Во время слушаний судьи неоднократно использовали сравнение яблок и апельсинов, обсуждая сопоставление различных инвестиционных фондов. Судья Кларенс Томас отметил, что фонд, ориентированный на более высокую, но более рискованную доходность, нельзя сравнивать с фондом, предназначенным для защиты от потерь. Судьи Елена Каган, Сэмюэл Алито, Эми Кони Барретт и Нил Горсач также поднимали вопрос о необходимости сопоставимого критерия оценки.

Помощница генерального солиситора Эйми Браун заявила, что суд мог бы определить некоторые параметры понятия содержательного ориентира. По ее словам, осмотрительность в таких вопросах касается процесса принятия инвестиционных решений, а не их результативности.

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Работодатели ожидают решения и новых правил

Юристы, следившие за слушаниями, считают, что вопросы судей могут свидетельствовать о склонности поддержать Intel и оставить в силе решение Апелляционного суда девятого округа. Окончательного решения Верховный суд еще не принял.

Работодатели также ожидают окончательных правил Министерства труда США относительно альтернативных активов в пенсионных планах. Закон ERISA не запрещает включать в 401(k) альтернативные инвестиции, в том числе частный капитал и хедж-фонды. В то же время крупные компании в основном не предлагают такие инструменты; источник отмечает, что они сталкиваются с более высокими рисками судебных исков.

В марте Министерство труда США предложило правило, которое должно смягчить юридические и регуляторные барьеры для добавления альтернативных инвестиций в пенсионные планы. Представители отрасли ожидают, что даже при благоприятном для Intel решении суда крупные работодатели будут внедрять частные фонды медленнее, чем малые и средние компании.

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