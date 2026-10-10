Sąd Najwyższy USA 6 października wysłuchał argumentów ustnych w sprawie Anderson v. Intel Corp. Investment Policy Committee, dotyczącej inwestycji w planie emerytalnym 401(k) firmy Intel. Jak podaje CNBC, pozew złożony w 2019 roku przez byłego pracownika Intela rodzi pytanie, czy pracownicy skarżący się na niskie stopy zwrotu z inwestycji muszą przedstawić sądowi miarodajny punkt odniesienia do porównania.

Spór o kryterium porównawcze

Pracownicy twierdzą, że relatywnie niskie stopy zwrotu z inwestycji w planach Intela świadczą o naruszeniu obowiązków powierniczych. Sądy niższych instancji nie poparły tego stanowiska, wskazując, że twierdzenia o niewystarczających stopach zwrotu nie są wystarczające bez odpowiedniego benchmarku do oceny wyników.

Podczas rozprawy sędziowie wielokrotnie posługiwali się porównaniem jabłek i pomarańczy, omawiając zestawianie różnych funduszy inwestycyjnych. Sędzia Clarence Thomas zauważył, że funduszu nastawionego na wyższe, lecz bardziej ryzykowne zyski nie można porównywać z funduszem mającym chronić przed stratami. Sędziowie Elena Kagan, Samuel Alito, Amy Coney Barrett i Neil Gorsuch również podnosili kwestię potrzeby porównywalnego kryterium oceny.

Asystentka prokuratora generalnego Amy Brown oświadczyła, że sąd mógłby określić pewne parametry pojęcia miarodajnego punktu odniesienia. Według niej ostrożność w takich sprawach dotyczy procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, a nie ich wyników.

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Pracodawcy czekają na decyzję i nowe zasady

Prawnicy śledzący rozprawę uważają, że pytania sędziów mogą wskazywać na skłonność do poparcia Intela i utrzymania w mocy orzeczenia Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu. Sąd Najwyższy nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji.

Pracodawcy oczekują także na ostateczne zasady Departamentu Pracy USA dotyczące aktywów alternatywnych w planach emerytalnych. Ustawa ERISA nie zabrania włączania do planów 401(k) inwestycji alternatywnych, w tym kapitału prywatnego i funduszy hedgingowych. Jednocześnie duże firmy zasadniczo nie oferują takich instrumentów; źródło wskazuje, że są one narażone na wyższe ryzyko sporów sądowych.

W marcu Departament Pracy USA zaproponował zasadę, która ma złagodzić bariery prawne i regulacyjne dla dodawania inwestycji alternatywnych do planów emerytalnych. Przedstawiciele branży oczekują, że nawet przy korzystnym dla Intela orzeczeniu sądu duzi pracodawcy będą wprowadzać fundusze prywatne wolniej niż małe i średnie przedsiębiorstwa.

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