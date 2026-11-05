Bank Narodowy umocnił hrywnę względem euro i dolara

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs walut na piątek, 6 listopada, zgodnie z którym hrywna umocniła się względem głównych walut zagranicznych.

Oficjalny kurs dolara amerykańskiego wynosi 45,44 hrywny, co stanowi spadek o 9 kopiejek w porównaniu z czwartkiem. Kurs waluty europejskiej spadł do 51,04 hrywny za euro, tracąc 20 kopiejek w porównaniu z poprzednim dniem handlowym.

Źródło: dane Narodowego Banku Ukrainy.

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