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Bank Narodowy umocnił hrywnę względem euro i dolara

UA NEWS 05 listopada 2026 16:38
Bank Narodowy umocnił hrywnę względem euro i dolara

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs walut na piątek, 6 listopada, zgodnie z którym hrywna umocniła się względem głównych walut zagranicznych. 

Oficjalny kurs dolara amerykańskiego wynosi 45,44 hrywny, co stanowi spadek o 9 kopiejek w porównaniu z czwartkiem. Kurs waluty europejskiej spadł do 51,04 hrywny za euro, tracąc 20 kopiejek w porównaniu z poprzednim dniem handlowym.

Źródło: dane Narodowego Banku Ukrainy.

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