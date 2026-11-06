Bershka, Pull&Bear i Stradivarius zamkną swoje sklepy w Czerkasach w lutym 2027 roku

W centrum handlowym „Lyubava” w Czerkasach zamkną się sklepy trzech hiszpańskich marek — Bershka, Pull&Bear i Stradivarius, należących do firmy Inditex.

Informację tę przekazał dyrektor centrum handlowego Oleksandr Chornyj w komentarzu dla lokalnego wydania „18000”.

Według niego decyzja ta wynika z globalnej zmiany strategii firmy oraz optymalizacji sieci sklepów w różnych krajach. Administracja centrum handlowego została poinformowana o rozwiązaniu umów najmu już pół roku temu.

Oczekuje się, że sklepy zostaną ostatecznie zamknięte w lutym 2027 roku. Nie podano jeszcze, jakie marki zajmą zwolnione powierzchnie.

Źródło: 18000

Dyrektor generalny hiszpańskiej firmy Inditex, Oscar García Maseiras, oświadczył, że obecnie nie widzi warunków do powrotu firmy do Rosji.

Hiszpańska grupa Inditex, do której należy Zara, planuje do końca 2027 roku zrealizować w Stanach Zjednoczonych 20 projektów związanych z otwarciem, rozbudową i modernizacją sklepów marek Zara, Bershka i Massimo Dutti. Rynek amerykański jest dla firmy drugim co do wielkości pod względem sprzedaży po Hiszpanii.

Hiszpańska grupa Inditex, właściciel marki Zara, poinformowała o lepszym niż oczekiwano początku jesiennego sezonu handlowego: jej sprzedaż, skorygowana o wahania kursów walutowych, wzrosła w sierpniu o 9%.

Czytaj nas na