Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarius 将于 2027 年 2 月关闭在切尔卡瑟的门店

位于切尔卡瑟的“柳巴瓦”购物中心内，隶属于Inditex集团的三个西班牙品牌——Bershka、Pull&Bear和Stradivarius的门店将停止营业。

该购物中心总监亚历山大·乔尔尼在接受当地媒体《18000》采访时透露了这一消息。

据他介绍，这一决定与该公司全球战略调整以及各国门店网络的优化有关。购物中心管理方早在半年前就已收到终止租赁合同的通知。

预计这些门店将于2027年2月正式关闭。目前尚未公布哪些品牌将入驻腾出的商铺。

来源：18000

西班牙Inditex集团首席执行官奥斯卡·加西亚·马塞拉斯表示，目前尚未看到重返俄罗斯市场的条件。

拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团计划在2027年底前，在美国实施20个项目，包括开设、扩建和翻新Zara、Bershka和Massimo Dutti品牌的门店。 美国市场是该公司仅次于西班牙的第二大销售市场。

拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团表示，秋季销售季的开局表现超出预期：8月份经汇率波动调整后的销售额增长了9%。

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