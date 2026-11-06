Bershka, Pull&Bear и Stradivarius закроют магазины в Черкассах в феврале 2027 года

В ТРЦ «Любава» в Черкассах прекратят работу магазины трёх испанских брендов — Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, принадлежащих компании Inditex.

Об этом сообщил директор торгового центра Александр Черный в комментарии местному изданию «18000».

По его словам, решение связано с глобальным изменением стратегии компании и оптимизацией сети магазинов в разных странах. Администрацию ТРЦ предупредили о расторжении договоров аренды ещё полгода назад.

Ожидается, что магазины окончательно закроются в феврале 2027 года. Какие бренды займут освободившиеся площади, пока не сообщается.

Источник: 18000

Генеральный директор испанской компании Inditex Оскар Гарсия Масейрас заявил, что пока не видит условий для возвращения бизнеса в Россию.

Испанская группа Inditex, которой принадлежит Zara, планирует до конца 2027 года реализовать в США 20 проектов по открытию, расширению и обновлению магазинов брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti. Американский рынок является вторым по объему продаж для компании после Испании.

Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о превышающих ожидания результатах начала осеннего торгового сезона: её продажи с поправкой на валютные колебания в августе выросли на 9%.

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