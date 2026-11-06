Экономист разъяснил законность указания надбавки за работу генератора в чеках

Заведения общественного питания имеют право самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию и включать расходы на работу генераторов в итоговую стоимость товаров, однако выделение отдельной статьи оплаты за генератор в чеке является сомнительной практикой.

Об этом в комментарии рассказал экономист и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук. По его словам, в рыночных условиях предприниматели не обязаны работать в убыток и могут повышать стоимость услуг, но внутренние операционные расходы, как и плата за обслуживание, должны учитываться в калькуляции цены самого товара.

Эксперт подчеркнул, что отражение работы генератора отдельным процентом или строкой в квитанции может стать основанием для проверок со стороны налоговой службы, а также отметил необходимость разработки государственных программ поддержки бизнеса во время энергетического кризиса.

Источник: УНН.

При этом Госпродпотребслужба расценила отдельную плату за работу генератора в ресторанных чеках как вероятное нарушение прав потребителей и навязывание услуг.

Из-за отключений электроэнергии и работы на генераторах цены на продукты в Украине продолжают расти, а инфляционное давление усиливается.

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