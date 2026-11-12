В Украине цены на шампиньоны снизились почти на 7%

В ноябре средняя розничная цена шампиньонов в украинских торговых сетях составляла 153,13 грн за килограмм. Это примерно на 7 % дешевле, чем в конце октября.

В течение октября грибы дорожали: средняя стоимость килограмма шампиньонов в сетях, которые отслеживает Минфин, выросла со 158,13 грн в сентябре до 164,38 грн в октябре. Рост составил около 4%. При этом 22 октября разница между минимальной и максимальной ценой превышала 44 грн.

Однако по состоянию на 10 ноября во всех четырёх супермаркетах, включённых в мониторинг, цены снизились по сравнению с октябрем. В Auchan килограмм шампиньонов стоил 140 грн вместо 154 грн, в Metro — 140 грн против 150 грн, в Novus — 154 грн против 159 грн. Самую высокую цену зафиксировали в Megamarket — 178,50 грн, тогда как ранее она составляла 194,50 грн.

Соответственно, разница между самым дешевым и самым дорогим предложениями сократилась до 38,50 грн. Нынешний средний показатель оказался ниже не только октябрьского, но и сентябрьского уровня.

Причины снижения цен в мониторинге не объясняются. Информации о стоимости других видов грибов в приведенных данных также нет.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.

Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

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