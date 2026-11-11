«ПриватБанк» продает активы в Буковеле за 3,6 млрд грн

На аукцион выставлены 100,86 га земли, 14 канатных дорог, коммерческие помещения и инфраструктура курорта. Стартовая цена этого лота — 1,6 млрд грн.

Второй лот представляет собой гостиничный комплекс Radisson с дополнительными зданиями и земельными участками.

Его стартовая стоимость — почти 1,96 млрд грн.

Имущество перешло в собственность банка в результате погашения проблемных кредитов, выданных до его национализации.

Источник: Прозорро.Продажи

Аукцион по продаже стадиона «Днепр-Арена» и бывшей тренировочной базы ФК «Днепр» вновь не состоялся. Оба объекта принадлежат государственному ПриватБанку.

Напомним, «ПриватБанк» продает с аукциона стадион «Днепр-Арена».

Напомним, в Украине состоялся первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк».

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