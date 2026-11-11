Рада продлила 50-процентную ставку налога на прибыль банков на 2027 год

Верховная Рада Украины приняла законопроект №15262, который предусматривает сохранение повышенной ставки налога на прибыль банковских учреждений в размере 50% на 2027 год. Решение поддержали 303 народных депутата, о чем сообщил член финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

Принятый документ продлевает действие чрезвычайной меры военного положения, одновременно запрещая банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов. Норма о 50-процентном налогообложении прибыли банковского сектора впервые была введена по итогам 2023 года и возобновлена в 2026 году (в 2025 году применялась базовая ставка 25%).

Источник: народный депутат Ярослав Железняк / Информационное агентство «Укринформ».

Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Читай нас в