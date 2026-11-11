Бензин А-95 подешевел в Украине: сколько стоят бензин и дизельное топливо 11 ноября

По состоянию на 11 ноября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины обновили ценники. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 89,05 грн за литр, дизельного топлива — 105,07 грн за литр.

Сети АЗС Украины обновили цены на топливо. В частности, в UPG бензин А-100 подешевел на 2 грн/л, а А-95 и А-95+ — на 1 грн/л. В «Окко» цена на автогаз выросла на 1 грн/л, при этом бензин А-95 и А-95+ подешевел на 1 грн/л. В сети WOG автогаз подорожал на 1 грн/л.

В «БРСМ-Нафта» стоимость бензина А-95 снизилась на 1 грн/л. В KLO бензин А-95 подешевел почти на 1 грн/л, А-95+ — чуть больше чем на 1 грн/л. Также в этой сети дизельное топливо подешевело чуть более чем на 1 грн/л, а А-92 подешевел на 1 грн/л.

В «Укрнафте» бензин А-95, А-95+ и А-92 подешевел на 1 грн/л, тогда как автогаз подорожал на 1 грн/л.

В сети KLO самый дорогой автогаз среди представленных АЗС стоит 63 грн/л. В то же время бензин А-95 продается по 85,9 грн/л, дизельное топливо — по 104,9 грн/л, а ДП+ — по 109,4 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает Socar – по 92,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar – 107 грн/л, а на премиальный дизель – 110 грн/л.

На украинских АЗС зафиксировали разнонаправленные изменения стоимости топлива. За сутки автогаз на отдельных заправках подорожал на 1 грн за литр, тогда как бензин А-95 подешевел на ту же сумму. Средние цены в семи сетях составляют 90,91 грн за литр А-95 и 105,34 грн за литр дизельного топлива.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

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