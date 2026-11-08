Anthropic потратит 3,4 млрд долларов на газовые генераторы для дата-центров

Компания Anthropic заключила соглашение о закупке газовых генераторов общей мощностью 1,7 ГВт для обеспечения электроэнергией своих центров обработки данных.

В конце сентября компания получила от американского поставщика OnePWR Solutions заказ на оборудование стоимостью $3,4 млрд. Соглашение также предусматривает предоставление инженерных и строительных ресурсов для установки генераторов.

Изначально Anthropic планировала стать клиентом OnePWR, однако в итоге решила перенять заказ на генераторы Caterpillar, который поставщик оформил ещё два года назад.

Это крупнейшая из известных разовых закупок энергетического оборудования компанией, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Технологические гиганты всё активнее инвестируют в собственные источники электроэнергии из-за стремительного роста потребностей дата-центров.

Источник: Financial Times.

Исследование Anthropic, проведенное совместно с MATS Program, показало, что организации, состоящие из нескольких ИИ-агентов, могут более эффективно выполнять бизнес-задачи, чем отдельные агенты, но в то же время их решения хуже соответствуют этическим критериям.

В США компания Anthropic готовится к первичному публичному размещению акций на Nasdaq, которое может состояться в середине ноября. Инвесторы компании ожидают, что ее оценка составит от $1 трлн до $1,5 трлн.

В США трое крупных инвесторов, планирующих принять участие в первичном публичном размещении акций Anthropic, считают, что ожидаемую оценку разработчика чат-бота Claude нужно снизить. Также рассматривается возможность отложить IPO из-за распродажи технологических акций.

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