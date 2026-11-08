Anthropic将斥资34亿美元为数据中心采购燃气发电机

Anthropic公司签署了一项协议，将采购总装机容量为1.7吉瓦的燃气发电机组，以保障其数据中心的电力供应。

9月底，该公司从美国供应商OnePWR Solutions处获得了一份价值34亿美元的设备订单。该协议还包括用于安装发电机的工程和施工资源。

Anthropic最初计划成为OnePWR的客户，但最终决定接手该供应商两年前已签订的卡特彼勒（Caterpillar）发电机订单。

这是目前已知的人工智能开发公司最大的一笔单次电力设备采购。

由于数据中心需求激增，科技巨头们正越来越积极地投资于自有电力来源。

来源：《金融时报》。

Anthropic与MATS计划联合进行的一项研究表明，由多个AI代理组成的组织在执行业务任务方面比单个代理更有效率，但与此同时，其决策在符合伦理标准方面表现较差。

在美国，Anthropic公司正准备在纳斯达克进行首次公开募股（IPO），预计将于11月中旬进行。该公司的投资者预计其估值将在1万亿至1.5万亿美元之间。

在美国，计划参与Anthropic首次公开募股的三家大型投资者认为，聊天机器人Claude开发商的预期估值应下调。此外，鉴于科技股的抛售潮，推迟IPO的可能性也在考虑之中。

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