Anthropic витратить $3,4 млрд на газові генератори для дата-центрів

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Компанія Anthropic уклала угоду на придбання газових генераторів загальною потужністю 1,7 ГВт для забезпечення електроенергією своїх центрів обробки даних.

Наприкінці вересня компанія отримала від американського постачальника OnePWR Solutions замовлення на обладнання вартістю $3,4 млрд. Угода також передбачає інженерні та будівельні ресурси для встановлення генераторів.

Спочатку Anthropic планувала стати клієнтом OnePWR, однак зрештою вирішила перебрати замовлення на генератори Caterpillar, які постачальник оформив ще два роки тому.

Це найбільша відома одноразова закупівля енергетичного обладнання компанією, що займається розробкою штучного інтелекту.

Технологічні гіганти дедалі активніше інвестують у власні джерела електроенергії через стрімке зростання потреб дата-центрів.

Джерело: Financial Times.

Дослідження Anthropic, проведене спільно з MATS Program, показало, що організації з кількох ШІ-агентів можуть ефективніше виконувати бізнес-завдання, ніж окремі агенти, але водночас їхні рішення гірше відповідають етичним критеріям.

У США компанія Anthropic готується провести первинне публічне розміщення акцій на Nasdaq, яке може відбутися в середині листопада. Інвестори компанії очікують її оцінку в межах від $1 трлн до $1,5 трлн.

У США троє великих інвесторів, які планують взяти участь у первинному публічному розміщенні акцій Anthropic, вважають, що очікувану оцінку розробника чатбота Claude потрібно знизити. Також розглядається можливість відкласти IPO через розпродаж технологічних акцій.

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