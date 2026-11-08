Anthropic przeznaczy 3,4 mld dolarów na generatory gazowe dla centrów danych

Firma Anthropic zawarła umowę na zakup generatorów gazowych o łącznej mocy 1,7 GW w celu zapewnienia zasilania elektrycznego swoich centrów danych.

Pod koniec września firma otrzymała od amerykańskiego dostawcy OnePWR Solutions zamówienie na sprzęt o wartości 3,4 mld dolarów. Umowa obejmuje również zasoby inżynieryjne i budowlane niezbędne do montażu generatorów.

Początkowo firma Anthropic planowała zostać klientem OnePWR, jednak ostatecznie zdecydowała się przejąć zamówienie na generatory firmy Caterpillar, które dostawca złożył już dwa lata temu.

Jest to największy znany jednorazowy zakup sprzętu energetycznego przez firmę zajmującą się rozwojem sztucznej inteligencji.

Giganci technologiczni coraz aktywniej inwestują we własne źródła energii elektrycznej ze względu na gwałtowny wzrost zapotrzebowania centrów danych.

Źródło: Financial Times.

Badanie przeprowadzone przez firmę Anthropic we współpracy z programem MATS wykazało, że organizacje złożone z kilku agentów AI mogą skuteczniej realizować zadania biznesowe niż pojedynczy agenci, ale jednocześnie ich decyzje w mniejszym stopniu spełniają kryteria etyczne.

W Stanach Zjednoczonych firma Anthropic przygotowuje się do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji na giełdzie Nasdaq, która może mieć miejsce w połowie listopada. Inwestorzy firmy spodziewają się, że jej wycena wyniesie od 1 do 1,5 biliona dolarów.

W Stanach Zjednoczonych trzej duzi inwestorzy, którzy planują wziąć udział w pierwszej ofercie publicznej akcji Anthropic, uważają, że należy obniżyć przewidywaną wycenę twórcy chatbota Claude. Rozważa się również możliwość odłożenia IPO z powodu wyprzedaży akcji spółek technologicznych.

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