乌克兰A-95汽油价格下跌：11月11日汽油和柴油价格是多少

截至2026年11月11日，乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了价格标签。A-95汽油的平均价格为每升89.05格里夫纳，柴油为每升105.07格里夫纳。

乌克兰各加油站连锁已更新燃油价格。其中，UPG连锁的A-100汽油每升降价2格里夫纳，A-95和A-95+汽油每升降价1格里夫纳。 在奥科（Okko）加油站，汽车用液化气价格上涨了1格里夫纳/升，与此同时，A-95和A-95+汽油价格则下降了1格里夫纳/升。在WOG加油站网络中，汽车用液化气价格上涨了1格里夫纳/升。

在“BRSM-Nafta”加油站，A-95汽油价格下降了1格里夫纳/升。在KLO加油站，A-95汽油价格下降了近1格里夫纳/升，A-95+汽油价格则下降了略多于1格里夫纳/升。 此外，该连锁加油站的柴油价格下跌了略多于1格里夫纳/升，而A-92汽油价格则下跌了1格里夫纳/升。

在“乌克兰石油”加油站，A-95、A-95+和A-92汽油价格均下调1格里夫纳/升，而汽车用液化石油气价格则上涨了1格里夫纳/升。

在KLO加油站网络中，所列加油站中最贵的汽车燃气售价为63格里夫纳/升。 与此同时，A-95汽油售价为85.9格里夫纳/升，柴油为104.9格里夫纳/升，DP+柴油为109.4格里夫纳/升。

目前，Socar提供的A-95汽油价格最高，为每升92.90格里夫纳。普通柴油的最高价格同样出现在Socar，为每升107格里夫纳，而优质柴油的价格为每升110格里夫纳。

乌克兰加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车燃气每升上涨了1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了相同金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、"乌克兰石油"和"BRSM-Nafta"加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受访加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

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