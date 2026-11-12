乌克兰的蘑菇价格下降了近7%

11月，乌克兰零售连锁店中蘑菇的平均零售价为每公斤153.13格里夫纳。这比10月底的价格低了约7%。

整个10月，蘑菇价格持续上涨：在财政部监测的零售连锁店中，白蘑菇的平均每公斤价格从9月的158.13格里夫纳上涨至10月的164.38格里夫纳。 涨幅约为4%。与此同时，10月22日最低价与最高价之间的差价超过44格里夫纳。

不过，截至11月10日，纳入监测的四家超市中，价格均较10月有所下降。 在欧尚（Auchan），每公斤蘑菇的价格从154格里夫纳降至140格里夫纳；在麦德龙（Metro），从150格里夫纳降至140格里夫纳；在诺沃斯（Novus），从159格里夫纳降至154格里夫纳。 Megamarket的售价最高，为178.50格里夫纳，而此前为194.50格里夫纳。

相应地，最便宜与最贵报价之间的价差已缩小至38.50格里夫纳。当前的平均价格不仅低于10月份，也低于9月份的水平。

监测报告中未说明价格下跌的原因。所列数据中也没有关于其他种类蘑菇价格的信息。

乌克兰洋葱的出厂价本周平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

此外，乌克兰部分食品在三天内价格有所上涨。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

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