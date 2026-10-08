В Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит

0:00 / 0:00

Восени в Україні суттєво подорожчали малина, лохина та полуниця через завершення основного сезону збору врожаю та підвищений попит з боку країн Європейського Союзу. Найбільше зростання цін зафіксовано на малину, закупівельна вартість якої переробниками сягнула рекордних 193–195 гривень за кілограм без ПДВ.

У роздрібній торгівлі вартість малини у вересні становила 200–280 гривень за кілограм. Дефіцит сировини в Польщі, спричинений весняними заморозками, змусив тамтешніх переробників активно закуповувати українську продукцію. Загалом за червень–липень Україна експортувала 7,4 тисячі тонн малини за середньою ціною 4,06 євро за кілограм, із яких 2,83 тисячі тонн відправили до Польщі у липні.

Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті лохини, медіанна роздрібна ціна якої зросла на 25% за місяць і сягнула 250 гривень за кілограм (близько 5,57 долара США) при загальному діапазоні 210–280 гривень. Ремонтантну полуницю продавали за ціною 120–270 гривень за кілограм (близько 2,68–6,02 долара США) із медіанною вартістю 200 гривень, що також пояснюється природним скороченням пропозиції восени.

Про це повідомляє EastFruit.

Продукти в Україні можуть подорожчати до 2,5%: що вплине на ціни

В Україні змінилася вартість окремих фруктів та ягід. Найпомітніше за тиждень подорожчали яблука й дині, тоді як полуниця та малина, навпаки, стали дешевшими.

Читай нас у