В Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе

Осенью в Украине значительно подорожали малина, голубика и клубника из-за завершения основного сезона сбора урожая и повышенного спроса со стороны стран Европейского Союза. Наибольший рост цен зафиксирован на малину, закупочная стоимость которой у переработчиков достигла рекордных 193–195 гривен за килограмм без НДС.

В розничной торговле стоимость малины в сентябре составляла 200–280 гривен за килограмм. Дефицит сырья в Польше, вызванный весенними заморозками, заставил местных переработчиков активно закупать украинскую продукцию. Всего за июнь–июль Украина экспортировала 7,4 тысячи тонн малины по средней цене 4,06 евро за килограмм, из которых 2,83 тысячи тонн были отправлены в Польшу в июле.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте голубики, медианная розничная цена которой выросла на 25 % за месяц и достигла 250 гривен за килограмм (около 5,57 доллара США) при общем диапазоне 210–280 гривен. Ремонтантную клубнику продавали по цене 120–270 гривен за килограмм (около 2,68–6,02 доллара США) с медианной стоимостью 200 гривен, что также объясняется естественным сокращением предложения осенью.

Об этом сообщает EastFruit.

Продукты в Украине могут подорожать до 2,5%: что повлияет на цены

В Украине изменилась стоимость отдельных фруктов и ягод. За неделю наиболее заметно подорожали яблоки и дыни, тогда как клубника и малина, напротив, подешевели.

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