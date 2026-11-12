W Ukrainie ceny pieczarek spadły o prawie 7%

W listopadzie średnia cena detaliczna pieczarek w ukraińskich sieciach handlowych wynosiła 153,13 hrywien za kilogram. To o około 7% mniej niż pod koniec października.

W październiku ceny grzybów rosły: średnia cena kilograma pieczarek w sieciach monitorowanych przez Ministerstwo Finansów wzrosła ze 158,13 hrywien we wrześniu do 164,38 hrywien w październiku. Wzrost wyniósł około 4%. Jednocześnie 22 października różnica między ceną minimalną a maksymalną przekraczała 44 hrywny.

Jednak na dzień 10 listopada we wszystkich czterech supermarketach objętych monitorowaniem ceny spadły w porównaniu z październikiem. W Auchan kilogram pieczarek kosztował 140 UAH zamiast 154 UAH, w Metro – 140 UAH w porównaniu z 150 UAH, a w Novus – 154 UAH w porównaniu z 159 UAH. Najwyższą cenę odnotowano w Megamarket – 178,50 hrywien, podczas gdy wcześniej wynosiła ona 194,50 hrywien.

W związku z tym różnica między najtańszą a najdroższą ofertą zmniejszyła się do 38,50 hrywien. Obecna średnia okazała się niższa nie tylko od poziomu z października, ale także od poziomu z września.

W raporcie nie wyjaśniono przyczyn spadku cen. W podanych danych brakuje również informacji o cenach innych rodzajów grzybów.

Ceny hurtowe cebuli dymki na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 UAH za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Dodajmy, że w Ukrainie w ciągu trzech dni podrożały niektóre produkty.

Przypomnijmy, że na Ukrainie rosną ceny owoców jagodowych z powodu niedoboru w Europie.

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