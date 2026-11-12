W październiku kraj ten sprowadził 63 tys. ton gazu skroplonego – to o 9% mniej niż we wrześniu i o 23% mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Spadek dostaw wynika z opóźnień na granicy, trudności z transportem przez Dunaj oraz zmniejszenia podaży paliwa w Europie.

Ogółem w okresie styczeń–październik import LPG wyniósł 632 tys. ton — o 6% mniej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Jedną z przyczyn niedoboru były opóźnienia na zachodniej granicy: dostawy gazu przedłużały się o tydzień lub więcej. Dodatkowo wpłynęło na to długotrwałe zamknięcie Kanału Suleńskiego w Rumunii. W ciągu pierwszych 18 dni października działał on tylko przez dziewięć dni.

„Niedobór był wynikiem jednoczesnego oddziaływania kilku czynników: ataków na infrastrukturę oraz niskiego tempa importu pod koniec września... oraz ograniczenia dostaw w październiku spowodowane długotrwałym zamknięciem kanału Sułiny i kolejkami na zachodniej granicy” – poinformowano w jednej z dużych firm.

W drugiej połowie miesiąca sytuację pogorszyło zmniejszenie podaży gazu w Europie oraz wzrost cen. W szczególności cena butanu w portach ARA wzrosła do ponad 1100 dolarów za tonę. Na południu Ukrainy trudno było znaleźć wolne ilości tego paliwa.

Dostawy z południa spadły o 17% w ciągu miesiąca i o 30% w ciągu roku — do 46 tys. ton. Import z Rumunii spadł o 30%, do 29 tys. ton.

Na trasie zachodniej największą ilość gazu po raz pierwszy dostarczono z Łotwy — prawie 5 tys. ton. Dostawy z Litwy spadły o 11%, do 4 tys. ton, a z Polski wyniosły prawie 5 tys. ton.

Największym importerem w październiku pozostała firma „BRSM-Nafta” — 10 tys. ton (+18% w skali miesiąca). Drugie miejsce zajęła firma „Nadezhda” z wynikiem 7 tys. ton (+19%). Operatorzy terminalu „Ekonowatika” łącznie sprowadzili prawie 7 tys. ton.

Na dziesięciu największych dostawców przypadało 75% importu w porównaniu z 73% we wrześniu.

Zdaniem analityków w listopadzie sytuację powinno złagodzić wprowadzenie „zielonego korytarza” dla gazowców na zachodniej granicy. Jednak szybsze dostawy niekoniecznie wyeliminują niedobór, ponieważ podaż gazu w Europie maleje, a ceny rosną.

Listopadowa formuła Sonatrach wzrosła o prawie 230 dolarów za tonę, a oferty na trasie zachodniej na początku miesiąca przekroczyły 1500 dolarów za tonę.

Źródło: Enkorr

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena autogazu na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnię za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał gaz samochodowy — o 11–14,40 hrywny za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Czytaj nas na