在进口量下降的背景下，乌克兰面临汽车用液化石油气短缺的问题

10月，该国进口了6.3万吨液化气——比9月减少了9%，比去年同期减少了23%。 供应减少的原因包括边境通关延误、经多瑙河运输的困难以及欧洲燃料供应量的减少。

1月至10月期间，液化石油气（LPG）进口总量为63.2万吨，较2025年同期减少6%。

供应短缺的原因之一是西部边境的延误：天然气运输时间被拖延了一周甚至更久。此外，罗马尼亚苏林运河的长期关闭也产生了影响。10月的前18天里，该运河仅运行了9天。

“供应短缺是多种因素共同作用的结果：基础设施遭受袭击以及9月底进口速度放缓…… 以及10月因苏林运河长期关闭和西部边境排队导致的供应减少，”某大型公司表示。

本月下半月，欧洲天然气供应减少和价格上涨使形势更加严峻。特别是，ARA港口的丁烷价格上涨至每吨1100美元以上。在乌克兰南部，很难找到这种燃料的可用供应量。

经南部路线的供应量当月减少17%，同比减少30%，降至4.6万吨。自罗马尼亚的进口量下降30%，至2.9万吨。

在西部方向，来自拉脱维亚的天然气供应量首次成为最大来源，达到近5千吨。来自立陶宛的供应量减少11%，降至4千吨，而来自波兰的供应量则为近5千吨。

10月份最大的进口商仍是“BRSM-Nafta”——1万吨（环比增长18%）。 “纳杰日达”公司以7千吨（环比增长19%）位居第二。 “埃科诺瓦蒂卡”终端的运营商合计进口了近7千吨。

前十大供应商占进口总量的75%，而9月份这一比例为73%。

分析师认为，11月在西部边境为液化天然气运输船开通“绿色通道”应能缓解当前局面。然而，更快的运输速度未必能消除供应短缺，因为欧洲的天然气供应正在减少，而价格却在上涨。

Sonatrach 11月的定价公式上涨了近230美元/吨，而本月初西向市场的报价已超过1500美元/吨。

来源：Enkorr

乌克兰加油站的燃油价格呈现涨跌不一的态势。过去24小时内，部分加油站的汽车用气每升上涨1格里夫纳，而A-95汽油则下跌了同等金额。 七家加油站连锁品牌的平均价格为：A-95汽油每升90.91格里夫纳，柴油每升105.34格里夫纳。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、"乌克兰石油"和"BRSM-Nafta"加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受调查的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

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