В Україні майже на 7% знизилися ціни на печериці

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У листопаді середня роздрібна вартість печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% дешевше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

Однак на 10 листопада в усіх чотирьох супермаркетах, включених до моніторингу, ціни знизилися порівняно з жовтнем. В Auchan кілограм печериць коштував 140 грн замість 154 грн, у Metro – 140 грн проти 150 грн, у Novus – 154 грн проти 159 грн. Найвищу ціну зафіксували в Megamarket – 178,50 грн, тоді як раніше вона становила 194,50 грн.

Відповідно, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями скоротилася до 38,50 грн. Нинішній середній показник виявився нижчим не лише за жовтневий, а й за вересневий рівень.

Причини зниження цін у моніторингу не пояснюються. Інформації про вартість інших видів грибів у наведених даних також немає.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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