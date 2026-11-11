Cena benzyny A-95 spadła na Ukrainie: ile kosztują benzyna i olej napędowy 11 listopada

Na dzień 11 listopada 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny. Średnia cena benzyny A-95 wynosi 89,05 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,07 hrywny za litr.

Sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W szczególności w sieci UPG benzyna A-100 potaniała o 2 hrywny za litr, a benzyna A-95 i A-95+ – o 1 hrywnę za litr. W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywni za litr, natomiast benzyna A-95 i A-95+ potaniały o 1 hrywni za litr. W sieci WOG autogaz podrożał o 1 hrywni za litr.

W sieci „BRSM-Nafta” cena benzyny A-95 spadła o 1 hrywnę za litr. W sieci KLO benzyna A-95 potaniała o prawie 1 hrywnę za litr, a A-95+ – o nieco ponad 1 hrywnę za litr. Również w tej sieci cena oleju napędowego spadła o nieco ponad 1 hrywni za litr, a benzyna A-92 potaniała o 1 hrywni za litr.

W sieci „Ukrnafta” ceny benzyny A-95, A-95+ i A-92 spadły o 1 hrywnę za litr, podczas gdy cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr.

W sieci KLO najdroższy autogaz spośród stacji benzynowych wchodzących w skład sieci kosztuje 63 hrywny za litr. Jednocześnie benzyna A-95 jest sprzedawana po 85,9 hrywny za litr, olej napędowy – po 104,9 hrywny za litr, a DP+ – po 109,4 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – po 92,90 hrywny za litr. Najwyższą cenę zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 107 hrywny za litr, a oleju napędowego klasy premium – 110 hrywny za litr.

Na ukraińskich stacjach benzynowych odnotowano zróżnicowane zmiany cen paliw. W ciągu doby cena autogazu na niektórych stacjach wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy benzyna A-95 potaniała o tę samą kwotę. Średnie ceny w siedmiu sieciach wynoszą 90,91 hrywny za litr benzyny A-95 i 105,34 hrywny za litr oleju napędowego.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywny.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

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